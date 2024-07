Le cap des 100 milliards d'euros franchi à la sécurité sociale

Les recettes et les dépenses de la sécurité sociale pour les employés a pour la première fois franchi le cap des 100 milliards d'euros en 2023, selon le rapport annuel de l'Office national de sécurité sociale (ONSS). La dotation d'équilibre s'élevait l'an dernier à 5,4 milliards d'euros.

En 2023, les dépenses (104,5 milliards d'euros) et les revenus (106 milliards d'euros) de la sécurité sociale ont pour la première fois dépassé le cap des 100 milliards. Il s'agit d'une "évolution logique" portée par l'inflation et les évolutions démographiques de notre société, explique l'ONSS.

L'ONSS est chargé de financer la sécurité sociale. Elle le fait par le biais des cotisations des employés et des employeurs et de toute une série d'autres transferts provenant du fédéral. Tous ces milliards permettent ensuite de financer les différentes branches de la sécurité sociale, comme les pensions ou les soins de santé.

Les recettes et dépenses doivent tendre vers l'équilibre. C'est au gouvernement que revient de garantir cet équilibre via la dotation d'équilibre. Celle-ci a été établie à 5,4 milliards d'euros l'an dernier contre 4,4 milliards un an auparavant.