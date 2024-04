Le cardiologue Elie El Khoury rejoint la liste régionale des Engagés en province de Namur

Lors de la présentation de la liste régionale qu'il mène pour Les Engagés, Benoît Dispa, député wallon et bourgmestre de Gembloux, avait laissé vacante une place réservée à une personnalité de la société civile dont le nom ne devait être annoncé que plus tard.

Après 35 ans de services ininterrompus à la clinique Saint-Luc, le Docteur El Khoury allège son temps de travail et se rend disponible pour un nouvel engagement. "Je me suis toujours intéressé à la politique, mais je me consacrais entièrement à mes patients. Aujourd'hui, je décide de franchir le pas pour défendre mes convictions et poursuivre mon engagement au service de la santé et du monde médical", a-t-il déclaré.