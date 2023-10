Le CCM dit "regretter le traitement réservé au magistrat" en charge du dossier Lassoued

Le CCM, organe dont le rôle est d'émettre des avis et de mener des réflexions sur tout ce qui concerne le statut, les droits et les conditions de travail des magistrats, a réagi dimanche aux accusations dirigées contre un magistrat qui pourrait avoir commis une erreur dans le traitement de la demande d'extradition d'Abdelsalem Lassoued. "Les conditions de travail des magistrats sont souvent difficiles voire, dans certains cas, extrêmement difficiles", a tenu à dire le CCM. "Elles deviennent intenables quand l'identité et la photographie d'un magistrat sont rendues publiques et qu'il est accusé d'avoir commis une erreur ou une faute d'ordre professionnel".

L'organe représentatif de la magistrature a rappelé qu'un magistrat est tenu au secret et ne peut dès lors pas se défendre contre des accusations publiques qui seraient portées contre lui, du moins si elles se rapportent aux dossiers qu'il gère. Il est par ailleurs soumis de manière générale à un devoir de réserve.