Le CCOJB déplore la décision de la Belgique de maintenir son financement de l'Unrwa

Il ajoute relever "la dissonance entre la décision de la Belgique, qui préside le Conseil de l'Union européenne, et la position de la Commission européenne suspendant son financement et réclamant un audit indépendant sur le fonctionnement de l'Unrwa".

"À la différence des grandes démocraties d'Europe et du monde, la Belgique n'estime pas que la gravité extrême des actes reprochés à l'Unrwa, pourtant largement discréditée, impose la suspension de son financement", fustige le CCOJB dans un communiqué.

"Le financement de la Belgique à l'Unrwa sera maintenu, compte tenu des besoins humanitaires importants et de la menace de famine qui pèse sur Gaza", avait-elle justifié dans un communiqué.

Le gouvernement fédéral a décidé de maintenir son financement et "suivra de près" l'enquête interne promise par l'Onu, avait indiqué plus tôt mercredi la ministre de la Coopération au développement, Caroline Gennez (Vooruit).

En plus de scruter l'enquête interne annoncée par les Nations Unies, le gouvernement belge appelle à une "transparence totale" et demande à l'Unrwa des mesures concrètes pour renforcer le screening et le contrôle de son personnel. Il soutient aussi la demande d'un audit externe de la Commission européenne.

"Si les accusations sont confirmées, des mesures très strictes doivent être prises", selon la ministre de la Coopération au développement. Caroline Gennez a toutefois souligné le "rôle essentiel" de l'Unrwa dans la fourniture de l'aide à Gaza.