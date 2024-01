Le CCOJB déplore que la Cour Internationale de Justice se soit déclarée compétente

La Cour a décidé qu'Israël devait prendre toutes les mesures pour prévenir la commission d'un génocide, veiller à ce que son armée ne commette pas d'actes en ce sens et pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide à l'encontre des Palestiniens de Gaza. Israël doit permettre l'aide humanitaire, assurer la conservation des éléments de preuve et soumettre un rapport sur les mesures prises dans un délai d'un mois. CCOJB et FJO estiment que "ce qui est ainsi imposé à Israël n'est en réalité pas contraire à ses actes, dans le cadre de la guerre qui lui a été imposée par l'organisation terroriste islamiste Hamas".

Les deux associations "regrettent profondément le caractère incomplet et orienté de la communication politique et médiatique au sujet de la décision de la CIJ".