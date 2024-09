Le CD&V, lui aussi, maintient le silence sur sa réaction à la dernière note Diependaele

Les chrétiens-démocrates ont eux aussi prévu une concertation en interne sur le contenu de la dernière version de la note "d'atterrissage" du formateur N-VA, annoncée comme étant la "troisième et dernière".

On ne sait pas quand exactement Vooruit d'une part, le CD&V d'autre part, communiqueront leur réaction à la plus récente mouture du document et leurs souhaits en ce qui concerne la suite à donner aux efforts de formation d'une nouvelle majorité flamande.