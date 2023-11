Le CD&V préconise un fonds flamand en faveur des piscines communales

Selon M. Warnez, de plus en plus de communes ferment leur piscine parce que les coûts sont élevés et que le recrutement de maîtres-nageurs et de sauveteurs est difficile. "Les communes indiquent que les coûts de construction, d'exploitation et de rénovation notamment sont tout simplement trop lourds à supporter. De plus, il est parfois difficile de trouver des sauveteurs", a expliqué le député dans un communiqué.

Selon lui, le soutien financier accordé par la Flandre n'est pas suffisant. Il a donc mis sur la table un "plan de sauvetage" qui garantit à chaque Flamand qu'il y a une piscine ou un lieu de baignade "à une distance raisonnable".