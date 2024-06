Le CD&V préfère taxer les revenus du patrimoine à une "taxe des riches"

"Il y a trois sources de revenus: le travail, le patrimoine et la consommation, et nous devons trouver un meilleur équilibre. Tout le monde doit contribuer, y compris ceux qui ont les plus larges épaules", a-t-il ajouté.

Pourtant, à l'entendre, ce n'est pas une "taxe sur les riches" qui assurera une meilleure fiscalité.

"C'est du hocus pocus fiscal et cela polarise le débat. Nous vouons taxer de manière correcte les revenus du patrimoine. Aujourd'hui, nous remarquons que certaines sources de revenus sont taxées à un niveau élevé et d'autres pas du tout. Si l'on élargit la base fiscale et on diminue les taux, on peut demander à tout le monde une contribution correcte", a expliqué le ministre.