Le CD&V rejette aussi la dernière note, "très insuffisante"

"La volonté est là, mais pas le contenu", a résumé le président des chrétiens-démocrates flamands. La note "d'atterrissage" de Matthias Diependaele est également "insuffisante sur des éléments cruciaux" pour le CD&V. Sammy Mahdi évoque, entre autres, le bien-être, les investissements dans "les personnes vulnérables et les jeunes" et "l'espace pour entreprendre".

Plus tôt dans la journée, Vooruit avait également qualifié cette note d'"insuffisante".

Cela signifie que la formation flamande est désormais clairement en crise. Sammy Mahdi appelle pourtant à la poursuite des négociations. Il continue également de croire qu'un "bon accord" est possible d'ici les élections communales du 13 octobre. Si les "bons choix" sont faits, notamment "des investissements supplémentaires en faveur des personnes vulnérables, des jeunes, des personnes âgées et des entrepreneurs", il reste possible de parvenir à un "bon accord" pour les élections locales, selon Sammy Mahdi.