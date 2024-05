Le CD&V veut doubler le nombre d'inspecteurs de quartier à Bruxelles

La section bruxelloise du CD&V a présenté lundi un plan en quatorze points pour refinancer la politique de sécurité bruxelloise. Il prévoit notamment une hausse des moyens pour les zones de police, à au moins 500 euros par habitant et par an, et le doublement du nombre d'inspecteurs de quartier. Ces mesures doivent répondre aux problèmes de sécurité dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le parti souhaite également introduire une prime spéciale pour les inspecteurs de quartier, afin de leur permettre de passer trois quarts des heures prestées sur le terrain.

Le CD&V plaide pour une forte augmentation des moyens de la police locale, jusqu'à 500 euros par habitant et par an. "La ville d'Anvers investit annuellement plus de 500 euros par habitant dans la police locale. De nombreuses communes bruxelloises n'atteignent même pas 300 euros par habitant et par an", déplore le parti.