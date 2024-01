Le centre IFAPME de Villers-le-Bouillet labellisé "WorldSkills Belgium Training Center"

Le centre IFAPME de Villers-le-Bouillet a été labellisé vendredi "WorldSkills Belgium Training Center" pour les métiers de la boulangerie, a constaté sur place l'agence Belga. La section boulangère de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) villersois constitue désormais officiellement un nouveau terrain d'entraînement pour les compétiteurs de l'équipe WorldSkills Belgium, qui participent aux compétitions internationales des métiers.