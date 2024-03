Le chantier du futur pôle culturel, artistique et créatif Manchester démarrera d'ici l'été

Le gouvernement bruxellois a validé jeudi le lancement du marché public de travaux pour la première phase du projet de pôle culturel, artistique et créatif Manchester, à Molenbeek-Saint-Jean. Le chantier devrait démarrer d'ici l'été, a annoncé jeudi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

Au cours des deux dernières années, les bureaux d'architectures BC architects et Civic Architects ont planché sur la reconversion de ces anciens sites industriels.

Ce projet de reconversion d'anciennes imprimeries, rue de Manchester et rue de Birmingham à Molenbeek-Saint-Jean est prévu dans le cadre du programme du Contrat de Rénovation urbaine « Heyvaert - Poincaré » approuvé en 2017.

Après deux ans de développement et le dépôt d'une demande de permis d'urbanisme qui a été acceptée, le projet peut passer à l'étape des marchés publics et d'ici l'été 2024, à une première phase de travaux.

Les bâtiments situés à proximité du canal font actuellement l'objet d'une occupation temporaire notamment par l'association Recyclart. A terme les bâtiments seront affectés à des équipements productifs de type culturel, artistique et créatif ainsi que des infrastructures et des équipements connexes (locaux administratifs, salle polyvalente, résidences d'artistes etc.).

Selon Rudi Vervoort, le premier chantier sera celui à front de rue, côté Manchester, avec la démolition du front bâti et la reconstruction d'un nouveau bâtiment à rue, dit « la Plinthe ». Celui-ci accueillera notamment le restaurant et les bureaux de Recyclart, ainsi que la salle ouverte sur le quartier.