Le chiffre d'affaires du secteur du jeu vidéo en Belgique en forte hausse

"Cette forte augmentation est en grande partie due à l'explosion des ventes de consoles PlayStation 5", précise le directeur général de la VGFB, David Verbruggen. La PS5 était très peu disponible en 2022 en raison d'une pénurie de puces, tandis qu'elle a été la console de jeu la plus vendue en 2023.

Outre les ventes de consoles, ces 708 millions d'euros comprennent également les ventes de jeux, d'abonnements et d'accessoires, ainsi que les ventes mondiales de jeux vidéo d'origine belge. La publicité dans les jeux et les ventes de produits dérivés et de matériel PC ne sont pas incluses dans le calcul de la VGFB.