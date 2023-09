Le citoyen flamand plus confiant dans l'autorité locale que dans le fédéral

Les pouvoirs locaux sont la seule instance pour laquelle le nombre de personnes (très) confiantes est plus important que le nombre de personnes qui disent avoir peu ou très peu confiance. La différence est cependant minime puisque 27% des citoyens interrogés affirment avoir confiance en l'administration locale contre 26% qui sont peu voire très peu confiants.

Le scénario s'inverse pour les autres échelons de pouvoir. Le niveau fédéral présente la plus grande différence entre ceux à qui il inspire confiance (15%) et ceux qui ont peu voire très peu confiance (48%). À l'échelle régionale, la Flandre semble encore susciter l'adhésion de 17% de ses citoyens alors que 37% s'en détachent. La province présente un rapport de 18% de convaincus et de 31% de suspicieux et l'Europe semble inspirer peu confiance auprès de 43% des personnes interrogées. Vingt pour cent jugent encore les institutions européennes crédibles.