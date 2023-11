Le Club de Bruges valide son ticket pour le prochain tour avec une victoire contre Lugano

Dans le groupe D, Bruges compte 10 points et devance les Norvégiens de Bodo/Glimt (7 points). Lugano (4 points) peut encore espérer arracher la qualification, alors que le sort de Besiktas (1 point) est scellé.

Une équipe de Bruges remaniée, avec six changements par rapport à la défaite contre l'Union en championnat, a eu beaucoup de peine à trouver ses marques. Alors que Lugano cherchait à temporiser et casser tout rythme dans la rencontre, les Blauw en Zwart ne parvenaient pas à construire une action pour menacer le but adverse.