Le Codeco s'accorde sur le registre central de vélos, My Bike

Le comité de concertation (Codeco), qui réunit le gouvernement fédéral et les entités fédérées, a marqué mercredi son accord à la mise sur pied du dispositif My Bike - un registre central des vélos - visant à lutter contre le "fléau du vol" de vélos, a annoncé le vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet.

Selon le ministre, ce sous-signalement alimente un cercle vicieux: "moins la police dispose de données, plus elle a de difficultés à enquêter sur certains modes opératoires et moins les concitoyens croient dans le travail de la police. Le signalement permet de rompre ce cercle vicieux et de lutter plus efficacement contre le vol de vélos mais aussi contre le recel de vélos volés", a-t-il expliqué dans un communiqué.

C'est pourquoi le gouvernement fédéral a intégré la lutte contre le vol de vélo dans le Plan national de Sécurité, afin d'inciter les zones de police locale à y être plus attentives. De même, à l'initiative du ministre de la Mobilité, un registre national vélos appelé MyBike va voir le jour, s'inspirant du registre bruxellois existant sous le nom MyBike.Brussels.

Le développement de la base de données, qui sera gérée par le fédéral et consultable par les services de police, a déjà débuté.