Le collectif 'Enfants non admis' manifestera samedi contre le décret Inscription

Baptisé 'Enfants non admis', ce collectif entend dénoncer le nouveau décret Inscription appliqué depuis cette année, et plus spécifiquement l'introduction d'un huitième critère dans le calcul de l'index composite qui a pour effet d'écarter leur enfant des écoles de leur choix.

"Dans le nord de Bruxelles, en particulier, les résultats sont aberrants: quasiment aucun enfant non prioritaire (c'est-à-dire n'ayant ni parent prestant ou frère et sœur dans l'école) des écoles primaires du Christ-Roi de Laeken, de Maria Assumpta, du Sacré-Cœur de Jette et de Ganshoren, du Collège Saint-Pierre et de Notre-Dame de la Sagesse n'a pu obtenir son inscription dans une des écoles secondaires anciennement adossées à celles-ci", pointe le collectif.