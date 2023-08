Le collectif 'Stop à la crise de l'accueil' n'entend pas quitter le squat rue de la Loi

L'expulsion est programmée ce jeudi 31 août, le juge de paix ayant décidé en début de semaine que les occupants devaient quitter les lieux.

Fin avril, ces militants avaient décidé de squatter ce bâtiment vide situé à côté du siège du CD&V, parti de la secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor. L'intention était de la forcer à travailler à des solutions à la crise de l'accueil. "On a tenté d'obliger la secrétaire d'État et Fedasil à prendre en charge l'exploitation du bâtiment en entamant une procédure judiciaire", déplore le collectif.