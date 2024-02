Le collège communal d'Enghien s'est mis en "grève" pour dénoncer la violence

Le collège communal d'Enghien (Hainaut) s'est mis en "grève de la démocratie" jeudi soir. Les points à l'ordre du jour du conseil communal ont été reportés. À la place, le bourgmestre et les échevins ont lu un texte dénonçant la violence dont les élus et le personnel communal font l'objet.

"Nous sommes indignés et abattus par le traitement réservé aux élus, la violence à l'égard des agents des administrations publiques, le mépris à l'égard des enseignants, la défiance à l'égard des policiers et même des services de secours", est-il écrit dans le texte lu jeudi soir.

Contacté par Belga, le bourgmestre Olivier Saint-Amand a cité plusieurs événements récents qui ont eu lieu au sein de sa commune : de la violence verbale à l'encontre d'une secrétaire, une pétition Facebook réclamant une tête, une campagne d'affichage non signée "contre le politique". "Même un ouvrier occupé au salage des routes, à 22h00, a subi les insultes de la part d'un citoyen insatisfait", a-t-il relevé.

"Le collège, unanime, dit que cela suffit. Cette violence verbale et physique sape le moral et nous avons du mal à convaincre encore des gens de s'engager", déplore le bourgmestre.

L'écologiste en appelle à l'autorité fédérale et réclame une loi qui protégerait les mandataires. L'objectif serait de permettre de déposer plainte plus facilement et de donner à la justice les moyens de poursuivre. À ses yeux, la législation actuelle sur le délit de presse ne permet pas d'appréhender correctement le phénomène.

Le travail a repris vendredi matin et une nouvelle séance du conseil communal a été convoquée. "Cet acte était avant tout symbolique", rassure le bourgmestre. "Mais le jour où les simplistes, les complotistes et les anti-systèmes seront au pouvoir, la démocratie sera en danger".