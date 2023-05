Le Comité de bioéthique délimite la centralisation des informations liées au don de sperme

Les enfants nés d'un don devraient alors pouvoir, dès l'âge de 12 ans, se tourner vers cette banque centrale pour obtenir les informations non identifiantes du donneur, telles que ses antécédents médicaux, sa profession, ou encore ses caractéristiques physiques, mises à disposition dans tous les cas.

Dès 16 ans, il devrait ensuite être possible pour ces enfants de demander l'identité de leur donneur. Dans ce cas, ce sont les centres de fertilité qui les contacteront. Même si le donneur a choisi de ne pas divulguer son identité, on lui demandera s'il est disposé à fournir plus de données que ses caractéristiques non identifiantes et s'il est disposé à s'engager dans une certaine forme de contact personnel avec l'enfant, par exemple de façon anonyme par le biais du centre, ou via un courrier ou un appel téléphonique.