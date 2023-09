Le confédéralisme "jetterait la Wallonie dans la pauvreté extrême": Louis Michel très inquiet par une alliance entre la N-VA et le PS

Louis Michel a été interrogé dans l'émission Face à Buxant ce dimanche sur RTL TVI. L'ancien élu du Mouvement réformateur (MR) a notamment été invité à réagir à des déclarations de Bart De Wever.

Il y a quelques jours, le président du parti nationaliste flamand N-VA a lui-même été interviewé. Voici ce qu'il avait déclaré à propos d'un éventuel confédéralisme et de Paul Magnette, président du Parti socialiste: "Le PTB est là pour le matraquer, Georges-Louis Bouchez est là pour le matraquer, ça je comprends, il ne veut pas être traité de traitre. Mais je me souviens de tous nos entretiens en 2020 à Anvers. Le 11 juillet à Anvers, on a eu une discussion assez ouverte là-dessus".