Le conflit entre Israël et le Hamas a un impact concret en Belgique, affirme Mme Leroy

"Face à la noirceur, nous avons besoin d'une ligne claire et lumineuse", c'est par ces mots que la secrétaire d'État fédérale a l'égalité des chances, Marie-Colline Leroy, a officialisé lundi à Bruxelles le lancement du nouveau mécanisme interfédéral de lutte contre l'antisémitisme.

L'objectif de ce mécanisme est de partager les constats, les analyses et de déployer des stratégies coordonnées afin de lutter plus efficacement contre l'antisémitisme "dans toutes ses dimensions" en Belgique. Il réunira les ministres compétents de tous les gouvernements belges, la communauté juive, les organisations concernées, Unia et l'Institut flamand des droits de l'homme.

La secrétaire d'État ainsi que plusieurs représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées ont pris la parole a l'occasion de la première réunion de travail sur ce mécanisme pour insister sur l'importance de celui-ci dans un contexte de résurgence des actes antisémites en Belgique. Une hausse liée principalement à l'importation du conflit entre Israël et le Hamas.