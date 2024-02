Le conflit initié par la Russie en Ukraine a fait 23.000 disparus, selon le CICR

Au 31 janvier dernier, le CICR, avait aidé 8.000 familles, avec le concours de plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Ukraine, en Russie et ailleurs, à obtenir des informations sur le sort de leurs proches ou l'endroit où ils se trouvaient. Au cours des deux dernières années, l'institution a reçu plus de 115.000 demandes de recherches de la part de familles d'Ukraine et de Russie, assure-t-elle encore.

"Nous avons permis à des milliers de personnes de reprendre contact avec un proche dont elles avaient perdu la trace ou d'obtenir des informations sur ce qui lui était arrivé", explique dans le communiqué Dusan Vujasanin, chef du Bureau de l'Agence centrale de recherches (ACR) du CICR pour le conflit armé international entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. "Mais tant d'autres sont encore dans l'attente et l'incertitude".