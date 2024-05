Le congé parental en hausse, notamment chez les pères

Concrètement, à la fin mars 2024, 99.764 parents utilisaient le congé parental, dont 63.107 mères et 36.657 pères, avance SD Worx, sur base des chiffres de l'Onem. Ces données démontrent une hausse considérable par rapport à 2018, où la moyenne annuelle était de 65.218 parents.

Plus de la moitié des parents (51%) optent en 2024 pour une réduction d'un jour par semaine, connue comme congé parental 1/5e, devant l'interruption 1/10e (20%). Ces deux types d'interruption sont particulièrement populaires chez les pères (82%), tandis que les interruptions à temps plein (48%) et à mi-temps (20%) sont plus populaires chez les mères.