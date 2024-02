Le Conseil bruxellois pour le multilinguisme veut une mise à jour des règles linguistiques

Pour ce Conseil, la population de la capitale ne peut plus être pensée comme la juxtaposition d'une majorité francophone et d'une minorité néerlandophone relativement stables mais comme "une population extrêmement diverse et fluide, qu'il s'agit de mieux servir et de mieux équiper".

Cette instance en veut pour preuve que plus de personnes se sont installées à Bruxelles depuis 2000 — la plupart en provenance de l'étranger — qu'il n'y a aujourd'hui d'habitants à Bruxelles; et qu'en quarante ans la proportion des élèves des écoles néerlandophones qui ne parlent pas le néerlandais à la maison a explosé de 4 à 74%.