Le Conseil consultatif bruxellois pour l'élimination du racisme est constitué

Aux côtés d'experts académiques comme le Professeur Jean-Philippe Schreiber, des interlocuteurs sociaux et d'Unia, le gouvernement a notamment désigné la Royale Union Saint-Gilloise. mais aussi ESMA Carrefour des cultures, Le Foyer - MigratieMuseumMigration, le Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind (CCLJ), Forum Lisanga, le MRAX, Garance, les Amis du Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations, LEVL, Bepax et le CBAI.

Il a été mis sur pied notamment à une demande du secteur antiraciste d'être consulté de façon plus systématique, et à la suite des Assises de lutte contre le racisme, au cours desquelles le manque d'un interlocuteur représentatif de la société civile est apparu.

À l'image de ce qu'il existait déjà pour l'égalité entre les femmes et les hommes et les droits des personnes en situation de handicap, le gouvernement bruxellois a créé un organe d'avis représentatif "avec une composition riche qui permettra de l'éclairer sur ses actions, mais aussi de rendre des avis d'initiative. Le but est de placer les interlocuteurs sociaux au cœur de la lutte contre le racisme en y associant une société civile associative organisée, représentative et qui se retrouve dans un organe à la composition mixte et équilibrée", a précisé la secrétaire d'Etat Ben Hamou, citée dans le communiqué de son cabinet.