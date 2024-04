Le Conseil de déontologie journalistique lance sa première campagne pour le grand public

Le Conseil de déontologie journalistique veut se faire connaître au grand public à travers sa première campagne de communication. Diffusée jusqu'au 22 avril en radio, télévision et sur les réseaux sociaux, elle permettra à l'instance d'autorégulation de la profession journalistique en Belgique francophone et germanophone de communiquer sur son rôle de veille au respect de la déontologie journalistique pour garantir une information digne de confiance, à la veille des élections.

"Le journalisme, c'est plus que produire du contenu et le diffuser. C'est aussi vérifier ses sources et les protéger. Aller sur le terrain, et y retourner. Recouper les informations et les comparer", indique le CDJ dans sa campagne financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le CDJ insiste qu'informer est un métier avec un Code de déontologie et des principes à respecter tels que le respect de la vérité et l'indépendance. Si l'instance rappelle que "l'erreur est humaine", les journalistes et les médias qui s'impliquent dans l'AADJ, l'Association pour l'autorégulation de la déontologie journalistique qui structure juridiquement le CDJ, s'engagent notamment à répondre des éventuels manquements signalés.