Le conseil des ministres approuve l'allocation des budgets du "Fonds drogue"

Le conseil des ministres a approuvé vendredi l'affection des moyens du "fonds drogue". En octobre dernier, le gouvernement a débloqué 10 millions d'euros pour 2024 et 5 millions d'euros par an à partir de 2025.

Plusieurs projets en matière d'accompagnement et de prévention sont aussi retenus. Ainsi, l'institut de santé publique Sciensano se voit allouer un budget pour développer un site internet, le National Drug Monitor, qui recensera "toutes les données pertinentes et actuelles relatives à la consommation de drogues dans notre pays." Le dispositif d'équipes mobiles de crise en santé mentale, actuellement déployé dans les zones de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi, sera aussi déployé à Liège et Gand. Enfin, un budget est aussi débloqué pour un projet pilote de "désintoxication ambulatoire" par l'intermédiaire des médecins généralistes.

Ces projets, portés par le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt ont été sélectionnés en concertation avec la commissaire nationale drogue, Ine Van Wymersch, la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, et le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke.