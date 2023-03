Le Conseil des ministres prolonge le mandat de Sophie Dutordoir à la tête de la SNCB

Le Conseil des ministres a décidé de prolonger pour six ans le mandat de l'administratrice déléguée de la SNCB Sophie Dutordoir, annonce vendredi le cabinet du ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo).

Sophie Dutordoir est CEO de l'entreprise ferroviaire depuis 2017. Durant cette période, elle a démontré sa capacité à gérer et à exploiter de manière efficace une entreprise publique telle que la SNCB, peut-on lire dans une note de Georges Gilkinet transmise au Conseil des ministres. En outre, "le conseil d'administration de la société l'a régulièrement évaluée positivement."

La SNCB a par ailleurs fait preuve de résilience lors des différentes crises, dont celles du Covid et de l'énergie, tout en maintenant des services de qualité. Le rôle joué par Sophie Dutordoir pour y parvenir est indéniable, ajoute la note qui loue également la capacité de la SNCB et de sa dirigeante "à projeter l'entreprise ferroviaire dans l'avenir et à la préparer aux ambitions du gouvernement dans le domaine ferroviaire".

"Sophie Dutordoir est la personne adéquate pour mener la SNCB vers de nouveaux horizons", avec une priorité accordée à la multimodalité et la volonté de faire du rail la colonne vertébrale de la mobilité, ajoute encore le ministre dans sa note.