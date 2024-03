Le Conseil d'Etat rejette la requête en annulation du décret azote

L'ASBL Verenigde Veehouders a été créée pour combattre juridiquement le décret flamand sur l'azote. Le 20 décembre, elle a demandé au Conseil d'Etat de suspendre et annuler le fameux décret. L'organisation affirme que le texte est basé sur des données erronées. Elle estime que le décret met en danger non seulement l'agriculture flamande mais aussi l'activité économique et le bien-être de la Région.

Le Conseil d'Etat a estimé ne pas être compétent. C'était déjà l'avis de l'auditeur, qui avait indiqué que seule la Cour constitutionnelle pouvait se prononcer sur l'annulation d'un décret. Le syndicat agricole flamand ABS (Algemeen Boerensyndicaat) a d'ailleurs introduit un recours devant la Cour.