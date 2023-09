Le Conseil d'Etat suspend le refus d'accueillir des hommes seuls demandeurs d'asile

Le Conseil d'État a suspendu mercredi l'exécution de la décision de plus offrir l'accueil aux hommes seuls demandeurs d'asile, a annoncé la Haute juridiction administrative.

Le Conseil d'État juge, à ce stade de la procédure, que cette décision ne respecte pas le droit à l'accueil conféré à tous les demandeurs d'asile par la loi du 12 janvier 2007.

La secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, avait annoncé à la fin août que ces hommes seuls ne seraient plus accueillis temporairement dans le réseau Fedasil. Elle entendait de la sorte anticiper "'l'afflux croissant de familles et d'enfants pour éviter absolument que des enfants ne se retrouvent à la rue en hiver".