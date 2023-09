Le Conseil Fédéral de la Politique Scientifique remis sur les rails par le gouvernement

Le CFPS n'avait plus émis d'avis depuis 2018, faute notamment d'une composition valide.

"Dans un monde toujours plus complexe et marqué par une remise en cause fréquente de la rationalité des faits, il est essentiel que le gouvernement fédéral puisse orienter sa politique grâce à des avis formulés par un organe composé d'experts de haut niveau représentant le monde scientifique et le monde socio-économique. C'est un rôle essentiel de la politique scientifique fédérale et une étape de plus dans la remise en ordre de ce département", explique Thomas Dermine dans un communiqué.