Le conseil régional de sécurité bruxellois réclame une répartition sur tout le territoire

Lors de cette réunion, Rudi Vervoort a présenté les trois axes du plan d'actions coordonné de la Gare du Midi arrêté conjointement par les différents niveaux de pouvoirs (fédéral, régional et communal).

Le premier, qui sera conduit par les services de police et l'Office des Étrangers, porte sur la lutte contre les phénomènes criminels et l'illégalité dans et autour de la gare.