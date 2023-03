Le Consortium 12-12 a récolté 1,8 million d'euros lors de la journée de solidarité

Pas moins de 1,8 million d'euros ont été récoltés lundi à l'occasion de la journée de solidarité en faveur des victimes des séismes en Turquie et en Syrie initiée par le Consortium 12-12, a communiqué mardi ce dernier. Ce montant représente à lui seul 15% du total récolté jusqu'à présent par les sept associations du Consortium.

"Le résultat de la journée de solidarité est impressionnant. C'est trois fois plus que le montant récolté en moyenne chaque jour depuis le lancement de notre appel. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour cette formidable solidarité et le soutien de tous les médias du pays", se réjouit Gilles Van Moortel, coordinateur du Consortium 12-12.

L'action de lundi, un mois jour pour jour après la catastrophe, s'est déclinée sur tous les types de médias tant du côté néerlandophone que francophone. Des reportages sur le terrain et interviews de travailleurs humanitaires ont permis de mettre en lumière les besoins des populations affectées. La chanson emblématique "People help the people" de Birdy a été diffusée simultanément sur toutes les radios, en signe de solidarité. La tour RTBF-VRT à Bruxelles était également illuminée pour l'occasion.

L'appel Séismes Syrie-Turquie lancé par le Consortium a permis de récolter 11,6 millions d'euros depuis son lancement le 12 février. "Nous saluons l'immense générosité du public, des particuliers, des entreprises et des pouvoirs publics", souligne le Consortium. "Des millions de personnes ont besoin de tout : abri, eau potable, soins de santé, nourriture, couvertures, vêtements, mais aussi assistance psychosociale, éducation et protection."

Les sept organisations du Consortium 12-12 (Caritas International, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam-Belgique, Plan International Belgique, Rode Kruis-Vlaanderen/Croix-Rouge de Belgique et UNICEF Belgique) sont actives de manière complémentaire dans les régions touchées.