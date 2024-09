Le "coup de génie" de Bouchez, l'IVG et la naissance d'un gouvernement flamand: voici notre carnet de campagne, la négo n°11

Une semaine marquée par la Flandre qui a enfin un accord de gouvernement. Il ne reste donc plus que la région bruxelloise et le fédéral... mais il ne se passera rien avant les élections communales.

N-VA, les nationalistes flamands avec Vooruit les socialistes flamands, et le CD&V, les sociaux-chrétiens flamands. Le futur ministre-président s’appelle Matthias Diependaele Ensemble, ils ont trouvé un accord de coalition "pour faire de la Flandre un lieu encore meilleur pour habiter, vivre et travailler".

Enfin, il y a le gouvernement fédéral, où ce n’est pas top non plus. Bart De Wever a été prolongé dans sa mission de formateur et un nouveau rapport après les élections communales est attendu : autant dire qu’il ne se passera rien d’ici là... mais il y a tout de même une décision, un accord : les 5 partis de l’Arizona ont juste décidé de bloquer toute modification de la loi sur l’IVG, l’interruption volontaire de grossesse. Une annonce faite par un communiqué de presse et cela a donné une grosse tension au parlement mardi.

"5 présidents de partis, 5 hommes ont donc décidé de nous envoyer, à nous parlementaires, un signal fort. L’Arizona, qui n’est pourtant même pas encore constitué, rejettera toutes avancées en matière de droits des femmes à disposer de leur corps", a réagi Caroline Désir, députée fédérale PS. "Je trouve cela vraiment scandaleux. Quelle insulte monsieur le président", a enchaîné Sofie Merckx, cheffe de groupe PTB à la Chambre.

Dans ce climat difficile, les élections communales approchent avec une thématique qui s’est invitée au-devant de la scène politique : la tactique du coup de génie. Rappel des faits : nous sommes lundi sur radio Judaica. Georges-Louis Bouchez, président du MR, est l’invité et il parle de l’explosion des bipeurs au Liban. "Moi, je trouve que cette attaque, au contraire, est plutôt un coup de génie en fait", dit-il.