"Le courrier adressé à M. De Croo a été dévoilé à mon insu", affirme la princesse Delphine

Le courrier de la princesse Delphine adressé au Premier ministre Alexander De Croo, dans lequel celle-ci se dit insatisfaite de la façon dont elle est traitée actuellement par le gouvernement, aurait dû rester "confidentiel", son but n'ayant jamais été de "provoquer une quelconque polémique", a déclaré samedi la princesse Delphine, par voie de son avocat, à l'agence Belga.

Dans cette lettre, écrite en son nom par son avocat, Marc Uyttendaele, la Princesse Delphine (portant le patronyme de Saxe-Cobourg depuis qu'elle a officiellement été déclarée comme étant la fille du roi Albert II en 2020) demande de bénéficier des mêmes droits que son demi-frère Laurent et sa demi-soeur Astrid, écrivait vendredi soir Het Laatste Nieuws. Une mise au point se doit néanmoins d'être faite, explique son avocat.

"La princesse Delphine a constaté qu'un courrier confidentiel adressé par son conseil au premier ministre a été communiqué à son insu à la presse. Elle le regrette, son but n'ayant jamais été de provoquer une quelconque polémique", a souligné Marc Uyttendaele. "Toutefois, dans un esprit de bienveillance et avec une volonté de discrétion, elle a estimé nécessaire de clarifier une situation embarrassante qui se caractérise par le fait qu'elle est traitée différemment par rapport à sa sœur Astrid et son frère Laurent", a-t-il ajouté.