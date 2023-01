Le coût salarial par heure prestée a déjà augmenté de 7,9% en 2022

(Belga) Alors que de nombreux employés ne verront l'effet de l'inflation sur leur salaire qu'à la fin de ce mois de janvier, le coût salarial par heure prestée avait d'ores et déjà augmenté de 7,9% en 2022 en Belgique, selon une étude menée par Securex et publiée jeudi. Il s'élevait l'an dernier à 38,5 euros, contre 35,7 euros un an plus tôt.

Le coût salarial par heure prestée a davantage augmenté chez les employés (+8,2%) que chez les ouvriers (+7,2%), et les grandes entreprises de plus de 200 travailleurs (+8,7%) ont davantage perçu cette hausse que les petites entreprises (+7,3%). En 2020, le coût salarial par heure prestée avait augmenté en raison de la baisse du temps de travail effectif lors des confinements. L'an dernier, celui-ci est resté stable, à 78% (contre 77,2%). La hausse s'explique dès lors, selon Securex, par le fait qu'une partie des employés a déjà bénéficié d'une indexation salariale tout au long de l'année d'une part, et de l'autre, par la diminution continue du chômage temporaire. Le groupe estime que les entreprises ont tout intérêt, pour augmenter le nombre d'heures effectivement prestées, à "accorder une attention nécessaire à une bonne politique préventive en matière d'absentéisme et de bien-être". "En réduisant le niveau d'absentéisme de courte durée à un niveau aussi acceptable que possible, vous pouvez également réduire le coût salarial par heure effectivement prestée", conclut la manager Bien-Être, Elisabeth Van Steendam. (Belga)