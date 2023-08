"Le décret Inscription doit d'urgence être réformé pour préserver le tronc commun"

Etendu cette année aux 3e et 4e primaires, il doit être appliqué à la 1re secondaire dès la rentrée 2026, soit dans trois ans à peine.

Prévu par le Pacte pour un enseignement d'excellence, le tronc commun vise à assurer à tous les élèves un cursus cohérent et linéaire de la maternelle jusqu'à la 3e secondaire.

"Tel qu'il existe aujourd'hui, le décret Inscription introduit des ruptures pédagogiques fortes et fondamentales", a commenté mardi son secrétaire-général, Bernard Hubien, lors d'une conférence de presse.

La procédure d'inscription en 1re secondaire étant toujours lancée au mois de janvier précédent la rentrée, et vu les élections prochaines, l'Ufapec estime qu'il n'y a plus une minute à perdre pour revoir le décret.

Pour l'Ufapec, maintenir en l'état le décret Inscription en 1re secondaire reviendrait tout bonnement à briser le continuum poursuivi par le nouveau tronc commun.

Introduit il y a plus de 15 ans en FWB, le décret Inscription -qui a subi il y a un an et demi sa 4e adaptation- organise le départage des places en 1re année du secondaire dans les écoles où le nombre de places disponibles est inférieur au nombre d'enfants qui souhaitent s'y inscrire.

Interrogé sur les contours que devrait prendre, selon lui, le texte réformé, M. Hubien ne s'est pas avancé. "Ce n'est pas à nous à venir avec toute une ingénierie de solutions", s'est-il défendu.