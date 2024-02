Le déficit belge est finalement... moins lourd que prévu: voici le taux pour l'année écoulée

"Ces dernières années, les réalisations sont toujours meilleures que les estimations", énumère la secrétaire d'État au Budget Alexia Bertrand (Open Vld): "5,4% au lieu de 6,9% en 2021, 3,5% au lieu de 4,9% en 2022. Et pour 2023, dont le budget était en préparation quand je suis arrivée, on tablait au départ sur 5,9%. Certains au Parlement disaient que ce serait 6,1%. Cela a été réévalué à 5,2% en octobre, et finalement, on est à 4,6%".

Bien entendu, un déficit de 4,6% n'est pas quelque chose dont la secrétaire d'État au Budget peut se réjouir. "Mais cela montre que malgré toutes les critiques que nous avons essuyées ces derniers mois, nous faisons les choses de manière sérieuse".