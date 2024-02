Le député bruxellois Alain Vander Elst ne sera pas candidat à la Région mais à Evere

"Evere sera une priorité pour le Mouvement Réformateur. Là où depuis trop longtemps Evere est un bastion socialiste, nous y porterons notre projet de rupture" a commenté David Leisterh.

"Depuis dix ans, Evere n'a que des bourgmestres faisant fonction. Dans une commune où le bourgmestre est empêché et ministre-président et le bourgmestre faisant fonction est chef de file à la Région et souhaite s'en aller au fédéral, j'envoie un signal aux Everois: je reste et je resterai à leurs côtés", a pour sa part assuré Alain Vander Elst.