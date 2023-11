Le député socialiste Julien Uyttendaele quitte le PS bruxellois

Le député bruxellois Julien Uyttendaele (PS) a choisi de ne pas se porter candidat pour une place aux élections régionales et fédérales de juin prochain, rapportent jeudi Le Soir et L'Echo. Il dénonce le fonctionnement interne, ainsi qu'une stratégie communautariste sur les questions de la laïcité, au sein de la Fédération bruxelloise du PS.

Ensuite, et surtout, il dénonce un renoncement global sur les questions de laïcité et une stratégie résolument communautariste. Il cite en exemple les dossiers de l'abattage avec étourdissement préalable et de la neutralité à la Stib.

Au-delà de ses désaccords de fond avec le PS bruxellois, il explique aussi sa non-candidature prochaine par les limites actuelles du parlementarisme et du système politique.

Julien Uyttendaele reste cependant socialiste. Il prévoit de devenir bientôt membre d'une section du sud du pays.