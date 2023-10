Le député Wouter De Vriendt ne sera plus candidat à une place éligible

Le député Wouter De Vriendt, chef de groupe Groen, a annoncé jeudi qu'il ne serait plus candidat à une place éligible lors des élections du 9 juin prochain.

"C'est avant tout une décision personnelle", a précisé le député dans un communiqué publié par le parti écologiste flamand.

"Ces dernières années, je me suis battu corps et âme dans la boue de la rue de la Loi. Avec plaisir même. Mais pour moi, ce n'est pas bon de continuer à faire cela trop longtemps. Il est temps de remplir mon engagement d'une manière différente", a-t-il ajouté.

Pour expliquer sa décision, il a également pointé "la tendance permanente à la polarisation, caractéristique des réseaux sociaux" et le "mur solide (qui existe à la Chambre, selon lui) entre majorité et opposition" et le manque de coopération en politique. "C'était une grande déception", a-t-il admis.