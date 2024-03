Le directeur européen de l'OMS visite une association de quartier à Dadizele

L'organisation est une pionnière du projet flamand "Zorgzame Buurten". En 2022, 132 initiatives de ce type ont été lancées en Flandre. L'appellation "zorgzame buurt" renvoie à un quartier dans lequel "jeunes et vieux se connaissent et s'entraident, où la qualité de vie est centrale et où les infrastructures et services sont accessibles à tout le monde".

Le projet est né d'un besoin constaté lors de la pandémie de coronavirus, qui a fortement restreint les contacts sociaux. "En connectant les personnes, l'offre et les services, les Zorgzame Buurten deviennent un levier important pour lutter contre la solitude, appréhender les conséquences du vieillissement, mieux soutenir les aidants proches et détecter plus rapidement les personnes qui ont besoin de soins", a expliqué Mme Crevits.

"La pandémie nous a montré à quel point les communautés locales sont importantes pour la santé et le bien-être", a enchéri Hans Kluge. "Je crois fermement au pouvoir des réseaux de soins locaux et sociaux. Ils permettent non seulement une meilleure coordination des soins mais aussi, en fin de compte, de meilleurs résultats en matière de santé", a-t-il avancé. "Ils constituent aussi le meilleur remède contre la solitude, l'exclusion et les problèmes de santé mentale. Pour relever les défis globaux et atteindre les objectifs de demain, nous devons commencer à la base, dans nos quartiers", a-t-il conclu.