Le dispositif "Objectif Proximité" a profité à 80 commerçants wallons indépendants en 2023

Quatre-vingt commerçants wallons indépendants ont bénéficié du dispositif "Objectif proximité" depuis son lancement il y a tout juste un an, a annoncé vendredi l'Union des classes moyennes (UCM) dans un communiqué. L'outil vise à redynamiser les villes et les villages du sud du pays, en offrant un soutien financier aux commerçants de proximité.

Quatre-vingt commerçants ont ainsi perçu une prime, allant jusque 6.000 euros, grâce au dispositif. Cinquante-huit bénéficiaires ont utilisé ce montant pour s'installer dans un espace commercial libre, tandis que 22 d'entre eux ont utilisé la prime pour réorienter leur activité. L'horeca est le secteur qui a été le plus largement représenté, suivi de la mode et de l'alimentation.

La commune de Waterloo a quant à elle enregistré le plus grand nombre de dossiers déposés par les commerçants, suivie, entre autres, de Namur, Tournai, La Roche ou encore Beauraing.

"C'est grâce au courage et à la volonté de nos commerces indépendants, et leur perpétuelle remise en question, que les centres névralgiques de nos villes, communes et villages tentent de survivre", souligne la secrétaire générale de l'UCM, Caroline Cleppert. "C'est la raison pour laquelle l'UCM insiste, encore et toujours, sur l'absolue nécessité des commerçants indépendants dans le paysage économique wallon."

De nouvelles candidatures pourront être déposées par les commerçants intéressés par le dispositif dès le mois de mars 2024.