Le doctorant Antoine Ide gagnant de l'édition 2024 du concours "Ma thèse en 180 secondes"

Le doctorant de l'UCLouvain Antoine Ide a remporté jeudi l'édition du concours "Ma thèse en 180 secondes", dont la finale a été organisée à l'Université libre de Bruxelles (ULB). L'universitaire a défendu sa thèse, dont le titre a été vulgarisé en "La gourmandise est un bien vilain défaut", devant plus de 600 personnes à l'occasion du dixième anniversaire du concours, a indiqué l'ULB.

Sa thèse portait plus précisément sur la "caractérisation de l'huile d'amande de Ricinodendron heudelotii, et évaluation de la pertinence de son utilisation comme source d'acide alpha éléostéarique, par ingestion et en application topique".

Sur le podium de cette édition figurent aux côtés du doctorant néolouvaniste, Lisa Ardoin de l'ULB et Nicolas Esser, également de l'université bruxelloise, qui a remporté le prix du public.