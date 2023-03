Le droit d'accès à l'argent liquide est ignoré, déplorent plusieurs organisations

"Le gouvernement et le secteur bancaire ignorent le droit à l'accès à l'argent liquide", ont réagi vendredi soir, dans un communiqué commun, Financité, Test Achats et Okra. Celles-ci jugent "insuffisant" l'un accord intervenu plus tôt dans la journée prévoyant l'installation de plus de 200 nouveaux distributeurs automatiques de billets d'ici fin 2025.