Le faible dynamisme de l'épargnant belge à l'étude

Le chef du gouvernement fédéral était interrogé, à son arrivée à la deuxième journée du sommet européen de Bruxelles, sur un avis de la Banque centrale européenne (BCE) concernant l'éventuelle imposition, par le fédéral, de règles poussant les banques à relever leurs taux sur l'épargne, dans la foulée du relèvement des taux directeurs.

"Cet avis de la BCE est assez semblable à celui de la Banque nationale de Belgique (BNB), et recommande la prudence", selon M. De Croo (Open Vld). "On voit qu'un certain nombre de banques ont déjà augmenté leur taux, c'est le cas de certaines grandes banques, mais plus encore de certaines plus petites banques. Mais on voit aussi que l'épargnant moyen ne déplace pas son argent d'une banque à l'autre. On doit bien étudier cela. Comment se fait-il qu'il y ait si peu de dynamisme", questionne-t-il.