Le fédéral accorde 3 millions aux CPAS pour l'aide alimentaire et matérielle en 2024

Les CPAS pourront de nouveau compter en 2024 sur un subside d'un total de 3 millions d'euros pour l'achat de denrées alimentaires et de produits d'hygiène de base, selon un arrêté royal approuvé vendredi par le conseil des ministres à l'initiative de la ministre de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la pauvreté Karine Lalieux.

"La crise des prix de l'énergie, l'inflation et surement aussi la politique menée en matière d'information sur l'aide accessible dans les CPAS, poussent désormais de nombreux ménages à se tourner vers leur CPAS. C'est pour répondre à ces situations d'urgence que le gouvernement fédéral a décidé de poursuivre, depuis 2020, l'octroi de ce subside", a-t-elle expliqué.

Si les besoins en aide alimentaire augmentent régulièrement depuis de nombreuses années, ils connaissent une croissance inédite depuis 2020. Entre 2014, année de création du FEAD (Fonds européen d'aide aux démunis), et 2019, dernière année complète sans crise significative, le nombre de bénéficiaires a augmenté en moyenne de 26.600 personnes par an, passant de 225.549 en 2014 à 358.726 en 2019. Les organisations du FEAD sur le terrain ont ensuite annoncé avoir aidé 449.372 personnes en 2021, et près de 480.000 en 2022.