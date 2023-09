Le fédéral augmente l'indemnité vélo à partir de l'année prochaine

Le gouvernement fédéral a décidé vendredi d'augmenter à partir de l'année fiscale 2025 (revenus de 2024) l'indemnité vélo pour le trajet domicile-travail, annoncent les ministres des Finances Vincent Van Peteghem et des Affaires sociales Frank Vandenbroucke dans un communiqué commun.

L'indemnité vélo s'élève actuellement à 0,27 euros exonérés d'impôt par kilomètre. Elle passera à 0,35 euros par kilomètre en 2025. À l'augmentation de ce montant s'ajoutera un plafond annuel défiscalisé de 2.500 euros par an. Cela correspond à 7.142 kilomètres parcourus à vélo, soit un trajet domicile-travail aller-retour de 34 kilomètres 210 jours par an, a calculé le gouvernement.

Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet précise pour sa part que la mesure s'inscrit dans le cadre du Plan d'action 'Be Cyclist' lancé à son initiative. "Plus de cyclistes sur le chemin vers le travail, c'est moins d'embouteillages, plus de travailleurs en forme, moins d'émissions de CO2", commente-t-il.