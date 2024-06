Le fédéral pourrait reprendre les contrats avec des hôtels pour héberger des demandeurs

La secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration Nicole de Moor (CD&V) propose que le gouvernement fédéral reprenne à son compte des contrats pour prolonger l'hébergement de demandeurs d'asile dans cinq hôtels et deux centres d'accueil à Bruxelles, selon une note au Conseil des ministres signée avec la ministre de l'Intérieur sortante Annelies Verlinden, rapporte Het Laatste Nieuws mardi. Au total, 728 femmes et enfants sont actuellement hébergés dans ces lieux.